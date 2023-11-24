الأمن العام: تنفيذ 85 ألف حكم قضائي في 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

شن قطاع الأمن العام مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال24 ساعة في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 85861 حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو كالتالي، 343 حكم جناية، 27413 حكم حبس جزئي، 4669 حكم حبس مستأنف، 42372 حكم غرامة، 11064 مخالفة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة مباشرة التحقيق.