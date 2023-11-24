الأمن العام يضبط 190 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

وجه قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 190 قطعة سلاح ناري بحوزة 154 متهما .

وضبطت الحملات 21 بندقية آلية، 29 بندقية خرطوش، 6 طبنجات، 134 فرد محلي، 507 طلقات مختلفة الأعيرة، 25 خزينة متنوعة، 225 قطعة سلاح أبيض.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة مباشرة التحقيق.