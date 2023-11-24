شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلى من مجمع الشفاء الطبى فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انسحبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، وذلك وفق ما قالت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، منذ قليل اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.