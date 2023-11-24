شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا تطالب محكمة العدل الدولية بإعلان إسرائيل دولة فصل عنصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم جنوب أفريقيا تقديم التماس إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة تطالب بإعلان إسرائيل دولة فصل عنصري .

وذكرت بوابة نيوز 24 الجنوب إفريقية اليوم الجمعة أن وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور قالت إن جنوب إفريقيا وفلسطين "تعملان حاليا على صياغة استراتيجيات عملية لرفع القضية الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ، من أجل" إعلان إسرائيل دولة فصل عنصري".

وفي وقت سابق، حث رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة خلال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وبالإضافة إلى ذلك، أيد برلمان جنوب أفريقيا اقتراحا بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ، وقال المشرعون إن الإجراء سيظل ساري المفعول حتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار والمفاوضات بمشاركة الأمم المتحدة .

وكانت حكومة جنوب إفريقيا قد اتخذت قرارا أوائل شهر نوفمبر الجاري باستدعاء دبلوماسييها من إسرائيل للتشاور وسط العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.

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