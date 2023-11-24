شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع مؤقت بالحرارة اليوم وغدا يصل 3 درجات والعظمى بالقاهرة 28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية اليوم الجمعة وغدا السبت، بقيم من 2: 3 درجات ، ومعه تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 28 درجة عظمى غدا السبت ، على أن تعاود درجات الحرارة انخفاضها مرة أخرى من الأحد.

و يشهد اليوم الجمعة ، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15.