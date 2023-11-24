شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الرئيس السيسى خلال لقائه رئيسى وزراء إسبانيا وبلجيكا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الصحفى الذى جمعه مع رئيسى وزراء إسبانيا وبلجيكا، أشكركم على مواقفكم إزاء التطورات التى تحدث فى قطاع غزة وتناولت المباحثات فيما يتعلق بالتطورات فى القطاع من مواجهات عسكرية والإجراءات التى نحتاج فيها التحرك بفاعلية أكثر.





الرئيس السيسى



لا لتهجير الفلسطينيين

نحتاج لإدخال مساعدات لإعاشة 2.3 مليون إنسان يحتاجون لكل شىء من مياه وأغذية ومواد طبية.

نتحدث اليوم عن هدنة مؤقتة لمدة 4 أو 5 أيام ونتمنى أنها تزيد من خلال تسليم مزيد من الرهائن والأسرى الموجودين لدى حماس وأيضا إدخال المزيد من المساعدات.

معبر رفح لم ولن يغلق لدخول المساعدات والرهائن والأسرى والجنسيات التى عملنا على خروجها من قطاع غزة.

لم نعطل خروج الرهائن والأمر كان متربطا بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلى.

دفع الفلسطينيين للهروب خارج قطاع غزة أمر خطير لن نقبل به.

الرئيس الأمريكى جو بايدن أكد لى أنه لن يسمح بتهجير قسرى خارج القطاع وتم تأكيد الأمر مع رئيسى وزراء إسبانيا وبلجيكا.

استقبلنا 9 ملايين مواطن وده أمر نتيجة ظروف مختلفة لناس عندهم مشاكل أمنية فى بلادهم فى سوريا وليبيا واليمن والسودان والعراق لكن القطاع أمر مختلف خالص، ولن نسمح بالتهجير أو تصفية القضية الفلسطينية.

70% من الضحايا المدنيين فى قطاع غزة من الأطفال والنساء.

نستهدف احتواء التصعيد فى قطاع غزة وتوفير المساعدات.

نؤكد على أهمية وجود مناطق آمنة وسط وشمال قطاع غزة.