شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تفتتح مقرها فى مدينة العريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، المقر الرسمي للحملة في مدينة العريش في محافظة شمال سيناء، وذلك حرصًا من الحملة على التواصل مع أهالي المحافظة، والتنسيق معهم حول أي مطالب لهم، وتشجيعهم على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، بأهمية تواصل الحملة مع مختلف طوائف وفئات وأبناء الشعب المصري في مختلف محافظات الجمهورية.