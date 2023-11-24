شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطانى بالقاهرة: نشكر مصر لدورها الحاسم فى اتفاق الهدنة بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي الشكر لمصر على الدور الحاسم الذي لعبته في التوصل إلى الاتفاق الأخير للسماح بهدنة إنسانية وإطلاق سراح الرهائن، وتسهيل تدفق المساعدات، ومساعدة المملكة المتحدة ودول أخرى علي إجلاء مواطنيهم من غزة.

وقال بايلى - في تصريح اليوم الجمعة - "إننا فخورون بمواصلة العمل مع شركائنا المصريين لزيادة وصول المساعدات إلى غزة"، مضيفا أن أولويات بلاده مثل مصر تتمثل في تقديم المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام، بما في ذلك الوقود والمياه والأدوية مع حماية المدنيين والمرافق المدنية في غزة.

وتابع: "نحث إسرائيل على فتح المزيد من المعابر الحدودية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع"، موضحا أن إعلان بلاده عن تمويل إنساني إضافي بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني لغزة تزامنا مع هبوط رحلة المساعدات البريطانية الرابعة في مصر أمس، يؤكد التزام بريطانيا بتخفيف الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة وخدمة المحتاجين.

وفي السياق، ذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة - في بيان - أن محادثات وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون مع كبار السياسيين الإسرائيليين أمس الخميس تركزت على سبل مساعدة الجهود البريطانية في تخفيف الأزمة الإنسانية المتنامية في غزة.

وأفادت بأن وزير الخارجية البريطاني سيبحث كذلك سبل دعم السلطة الفلسطينية، بما في ذلك التدريب وبناء القدرات، والتطلع إلى حل سياسي طويل الأمد للأزمة.

كما يلتقى وزير الخارجية وكالات الإغاثة التي تقدم الدعم الإنساني في غزة بتمويل من المملكة المتحدة.

وأعلن وزير الخارجية كاميرون أن المملكة المتحدة سوف تقدم ٣٠ مليون جنيه إسترليني من المساعدات الإنسانية الإضافية التي تدعم شركاء موثوق بهم، بمن فيهم وكالات الأمم المتحدة التي تعمل على الأرض، لتقديم مساعدات منقذة للأرواح لأهالي غزة، وبذلك يرتفع إجمالي المساعدات الإنسانية الإضافية للمدنيين الفلسطينيين التي أعلنتها المملكة المتحدة منذ بدء الأزمة في أكتوبر إلى ٦٠ مليون جنيه إسترليني.