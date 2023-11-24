شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل هنية: نشكر الرئيس السيسي على موقفه الحاسم والواضح الرافض للتهجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الجهود المصرية القطرية لإتمام الهدنة الإنسانية في غزة، قائلا: "بذل الاشقاء في مصر وقطر جهود حثيثة ودبلوماسية نشطة، إلى أن تم التوصل إلى الاتفاق، ونعبر عن شكرنا للدولتين، ونؤكد على الاستعداد لاستمرار العمل معهما لتحقيق الوقف الشامل للعدوان على غزة وإغاثتها العاجلة بكل حاجاتها".

وقال إسماعيل هنية، في كلمة بثتها قناة القاهرة الإخبارية، إننا مستعدين للاستمرار للعمل مع مصر وقطر لحماية شعبنا في القدس والضفة الغربية مع التأكيد على استمرار الجهود العربية والإسلامية لتمكين شعبنا من انجاز تطلعاته في الحرية والعودة والاستقلال وضمان عدم تهرب الاحتلال الإسرائيلي من استحقاقات المعركة.

وأشار إسماعيل هنية، إلى أن الإفراج عن الأسيرات والأسرى وفق اتفاقية الهدنة هو أول الغيث وأول الغيث قطرة ثم ينهمر، وتؤكد الحركة أنها لن تغادر مواقعها ولن تتخل عن مسئوليتها قبل المعركة وأثنائها ونؤكد تمسكنا بوحدة الأرض، مشيدا بالموقف العربي بخصوص رفض أي تدخل بمصير القطاع بعد إنهاء العدوان.

كما أشاد إسماعيل هنية برفض التهجير وخاصة من دولتي مصر والأردن الشقيقتين، قائلا: الموقف كان واضح وحاسم في خطاب الرئيس السيسي امس في المهرجان المصري الحاشد".