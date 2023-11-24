ضوابط وآلية التسكين للحج موسم 1445

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

حددت وزارة السياحة والآثار خلال ضوابط الحج السياحي، ضوابط وآلية التسكين.

ويرصد "الخليج 365"، فيما يلي، ضوابط الحج الخاصة بالسكن:

- تتولى لجان الوزارة المتواجدة بالأراضي السعودية، القيام بإجراء المعاينات اللازمة للسكن الذي تتقدم به الشركة السياحية والذي لم يسبق معاينته بالمواسم السابقة؛ للتأكد من مطابقته للضوابط وعدم تسكين الحجاج بالميزانين أو دور الخدمات أو الأسطح، وغيرهم، وتحرير نموذج إلكتروني للمعاينة بذلك، عقب استيفائه ميدانيًا.

- فيما يخص الفنادق التي تم معاينتها في المواسم السابقة، يتم اعتمادها بعد إعادة مطابقتها ميدانيًا وفقًا لنموذج المعاينة الصادر في حينه، وتحرير نموذج إلكتروني للمطابقة جديد وفقًا لذلك؛ لمعاينة المستجدات الخاصة بسكن الحجاج المصريين في ضوء النهضة العمرانية الشاملة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفي كل الأحوال يجب أن يكون السكن مدرج على المسار الإلكتروني السعودي.

- السماح لمن يرغب من الشركات السياحية بالمراجعة على المسار الإلكتروني، دون سفر مندوب عنها إلى الأراضي السعودية للمعاينة، وتفويض الغرفة في ذلك (شريطة مطابقة أو معاينة السكن من قبل لجنة المعاينات الخاصة بالوزارة والمتواجدة بالأراضي السعودية).

- يتم مطابقة فنادق الخمس نجوم التي بها ملاحق أو ذات امتداد من قبل لجنة المعاينات واعتمادها للسكن.

- ضرورة توفير شاتل باص من وإلى الحرم للسكن الواقع بعد 1250 متر، وأن يكون الفندق مرخص إيواء سياحي على الأقل للمستوي الاقتصادي والبري.

- أقصى مسافة مسموح بها بمكة المكرمة 4000 متر من الحرم المكي، بالإضافة إلى المناطق التي سبق الموافقة عليها من قبل الوزارة بالمواسم السابقة.

- أقصى مسافة مسموح التسكين بها بالمدينة المنورة 1250 متر من الحرم النبوي الشريف، شريطة توفير شاتل باص من وإلى الحرم؛ للسكن الواقع بعد 1000 متر.

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