أخبار مصر

بعد القمة الثلاثية.. جولة تفقدية للرئيس السيسي بمحافظة الجيزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، جولة تفقدية اليوم الجمعة بمحافظة الجيزة بعد انتهاء مباحثات القمة الثلاثية المشتركة مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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