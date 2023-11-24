بعد القمة الثلاثية.. جولة تفقدية للرئيس السيسي بمحافظة الجيزة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، جولة تفقدية اليوم الجمعة بمحافظة الجيزة بعد انتهاء مباحثات القمة الثلاثية المشتركة مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية