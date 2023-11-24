شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: التفتيش الصيدلى عصب العملية الرقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بزيارة تفقدية لفرع الهيئة بمحافظة الأقصر، وذلك على هامش زيارته للمحافظة، لحضور المشاورات والمباحثات التي تجري بشأن إنشاء آلية إقليمية للشراء المجمع للقاحات، وعدد محدد من الأدوية الأساسية.

والتقى رئيس الهيئة بمديرة الفرع والصيادلة مفتشي هيئة الدواء بالاقصر، وأشاد بالجهود المبذولة من قبلهم، وما أسفرت عنه تلك الجهود من التوسع في الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، وذلك لإحكام الرقابه علي السوق الدوائي، كما أكد على توفير سبل الدعم الكامل لفروع الهيئة بجميع المحافظات؛ للقيام بالأعمال المنوطة به لخدمة جموع الصيادلة، والعمل على تذليل العقبات لسرعة أداء الخدمات المقدمة.

وأكد أن التفتيش الصيدلي هو عصب العملية الرقابية، ودعا إلى التصدي لأي محاولة للتداول غير الشرعي بكل حسم، ووجه جميع العاملين بضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية، وإحكام الرقابة على سوق الدواء بالأقصر، ومقاومة المؤسسات غير المرخصة، وأي أنشطة غير شرعية لتداول الأدوية داخل المحافظة.

يأتي ذلك فى إطار ما توليه الهيئة من أولوية لدعم فروع الهيئة بالمحافظات المختلفة؛ لضبط سوق الدواء، وتوفير المستحضرات الطبية بجودة عالية، وبشكل آمن وفعال، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية وكافة الجهات المعنية.