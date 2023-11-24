شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تساعد عجوزا فى نقلها للمستشفى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة لإستغاثة سيدة "عجوز" لنقلها لأحد المستشفيات نظراً لظروفها الصحية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع البلاغات والحوادث الطارئة والحالات الإنسانية. تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إستغاثة إحدى السيدات لنقلها من مسكنها بدائرة قسم شرطة حدائق القبة إلى إحدى المستشفيات نظراً لظروفها الصحية. على الفور انتقلت القوات لمحل البلاغ وتمكنت من مساعدة السيدة المذكورة ونقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم . وتقدمت السيدة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية إستغاثتها.

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