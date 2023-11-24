شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: إدخال 7 شاحنات لغزة تحمل 129 ألف لتر وقود و4 تنكات بوتاجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بإدخال 89 شاحنة مساعدات وسيارتي اسعاف الى قطاع غزة، وادخال 7 شاحنات محروقات تحمل 129 ألف لتر وقود و4 تنكات بوتاجاز.

وتحدث مراسل القاهرة الإخبارية، عن أن نحو 110 فلسطينيين غادرو إلى غزة عبر معبر رفح وهناك 105 شاحنات مساعدات في طريقها لرفح، مفيدا بأن مصر سلمت الجانب الفلسطيني حتى أمس 2357 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية و7328 طنا من المواد الغذائية.