شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر مطلعة للقاهرة الإخبارية: ‏منفذ رفح جاهز لاستقبال المحتجزين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية ‏استعداد منفذ رفح لاستقبال المحتجزين بقطاع غزة تمهيدا لنقلهم إلى الجانب الإسرائيلي.

دخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، منذ قليل اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.