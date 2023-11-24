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الهيئة العامة للاستعلامات: مصر ‏تستعد لاستقبال المحتجزين المفرج عنهم من حماس

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القاهرة - سامية سيد - صرح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأن السلطات المصرية ‏تستعد الآن في منفذ رفح لاستقبال المحتجزين المفرج عنهم من حركة حماس بقطاع غزة، تمهيدا لنقلهم إلى الجانب الإسرائيلي. 

 

كما أعلن أن الجهود المصرية المكثفة قد أسفرت عن إطلاق سراح عدد 12 من رعايا تايلاند، بإلإضافة إلى 13 من المحتجزين الإسرائيليين، من الأطفال والنساء لدى حركة حماس.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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