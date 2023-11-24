شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للاستعلامات: مصر ‏تستعد لاستقبال المحتجزين المفرج عنهم من حماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأن السلطات المصرية ‏تستعد الآن في منفذ رفح لاستقبال المحتجزين المفرج عنهم من حركة حماس بقطاع غزة، تمهيدا لنقلهم إلى الجانب الإسرائيلي.

كما أعلن أن الجهود المصرية المكثفة قد أسفرت عن إطلاق سراح عدد 12 من رعايا تايلاند، بإلإضافة إلى 13 من المحتجزين الإسرائيليين، من الأطفال والنساء لدى حركة حماس.