شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء إسبانيا: أدخلنا المساعدات إلى غزة بمساعدة وجهود الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا، إلى ضرورة الوصول إلى حل لأزمة القضية الفلسطينية خاصة بعد ما حدث من كارثة في غزة، قائلا: "ما يحدث كارثة وتعاملنا معها بشكل جيد وتمكنا من وقف اطلاق النار وهذا يؤدى لوصول إلى المساعدات، وشكرنا الرئيس السيسي على هذه الإنجازات التي فعلها، وساعدنا على وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة"، مؤكدا أنه بمساعدة الرئيس السيسي تم وصول المساعدات.

وأضاف بيدرو سانشيز، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البلجيكي من أمام معبر رفح عرضته قناة القاهرة الإخبارية: "في القدس كان لدينا مقابلات مثمرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وتكلمنا عن هجمات 7 أكتوبر وأدناها وأيضا تكلمنا بشكل واضح عن مطالبتنا بإطلاق سراح كل الرهائن الإسرائيلية، وفي المقابل هناك الكثير من الأمور على إسرائيل فعلها والالتزام بالقانون الدولي ومراقبة قتل المدنيين من النساء والأطفال".

وتابع: "لا نريد العنف، والعنف يولد العنف، والوقت هو وقت تاريخي وتمكنا من وقف العنف الذي أدى إلى الكثير من الخسائر لمدة عقود عديدة، وتكلمنا عن خطط سلام من أجل رفاهة وأمن وسلام الشعبين، وأردنا أن نزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، وركزنا على حل الدولتين الذي يؤيده المجتمع الدولي برمته".

وأكمل: "فلسطين وإسرائيل لابد أن يجلسا على مائدة مفاوضات والعالم كله سيكون معهما، وسيعمل من أجل ذلك، وهدف المؤتمر تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولتين من أجل السلام والاستقرار وبالنسبة لإسبانيا تدعو بشكل كبير لوقف إطلاق النار لفترة أطول وتحقيق الرخاء لهذا المكان الرائع".