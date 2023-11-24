شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بأسماء الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع دخول هدنة غزة حيز التنفيذ ، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قائمة بأسماء الدفعة الأولى من الأسيرات المحررات والأطفال المحررين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم الجمعة، وذلك ضمن اتفاق الهدنة، وعددهم (39 ) وشملت القائمة الأسماء التالية :

يوسف محمد مصطفى عطا - رام الله

قصي هاني علي احمد - بيت لحم

جبريل غسان إسماعيل جبريل - قلقيلية

محمد أحمد سليمان أبو رجب - الخليل

أحمد نعمان أحمد أبو نعيم - رام الله

براء بلال محمود ربعي - الخليل

أبان إياد محمد سعيد حماد - قلقيلية

معتز حاتم موسى ابو عرام - الخليل

إياد عبد القادر محمد خطيب - القدس -حزما

ليث خليل عثمان عثمان - رام الله

محمد محمود أيوب دار درويش - رام الله

جمال خليل جمال براهمة - أريحا



أسماء الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم

جمال يوسف جمال أبو حمدان - نابلس

محمد أنيس سليم ترابي - نابلس

عبد الرحمن عبد الرحمن سليمان رزق - القدس



قائمة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم

روان نافز محمد ابو مطر رام الله

مرح جودت موسى بكير - القدس

ملك محمد يوسف سليمان - القدس

أماني خالد نعمان حشيم - القدس

نهايه خضر حسين صوان - القدس

فيروز فايز محمود البو - القدس

تحرير عدنان محمد أبو سرية - نابلس

فلسطين فريد عبد اللطيف نجم / نابلس

ولاء خالد فوزي طنجه / طولكرم

مريم خالد عبد المجيد عرفات / نابلس

أسيل منير إبراهيم الطيطي / نابلس

أزهار ثائر بكر عساف / القدس

رغد نشأت صلاح الفني / طولكرم

فاطمه نعمان علي بدر / القدس

روضه موسى عبد القادر ابو عجمية / بيت لحم

سارة أيمن عبد العزيز عبد الله السويسه/ نابلس

فاطمة إسماعيل عبد الرحمن شاهين/ بيت لحم

سميرة عبد الحرباوي /القدس

سماح بلال عبد الرحمن صوف / قلقيلية

فاطمه بكر موسى ابو شلال/ نابلس

حنان صالح عبد الله البرغوثي / رام الله

فاطمة نصر محمد عمارنه / جنين

زينه رائد عبدو / القدس

نور محمد حافظ الطاهر / نابلس

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن قوات كبيرة من الشاباك والشرطة تتواجد على مدخل وداخل سجن الدامون في الكرمل، تمهيدا لإطلاق سراح الأسيرات الأمنيات من السجن ونقلهن إلى سجن عوفر، ضمن صفقة إطلاق سراح المختطفات.