رئيس "زراعة النواب": كلمة السيسي بمؤتمر دعم فلسطين حاسمة ومعبرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر "تحيا مصر" لدعم فلسطين"، جاءت قوية ومعبرة عن حجم الدور المصرى وكذلك جاءت حاسمة بشأن موقف مصر تجاه المخاطر والتهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري.

وأضاف "الحصري"، أن كلمة الرئيس السيسي أكدت حجم الجهود التي تبذلها الدولة تجاه دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني، وهو أمر ليس بجديد علي مصر، متابعا، كما جاءت الكلمة كاشفة لما يروجه البعض من أكاذيب حول إغلاق معبر رفح.

وتابع: أن الشعب المصري يقف صفا واحدا بمختلف فئاته، خلف الرئيس السيسي، مساندا وداعما له في رفض أى شكل من الأشكال التهجير القسري للفلسطينيين، حفاظا علي حق الشعب الفلسطيني، وكذلك حفاظا علي السيادة المصرية.

وثمن البرلماني، الجهود التي بذلتها مصر من أجل الوصول إلى الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، كما أشار إلي أهمية الاهتمام بما أشار إليه الرئيس السيسي بشأن المخاطر التي تواجه المنطقة العربية، وتعرضها لأزمة جسيمة تضاف إلى سوابق التهديدات التي تعاني منها على مدار عقود، وكذلك ما تتعرض له القضية الفلسطينية من منحني شديدة الخطورة والحساسية في ظل تصعيد غير محسوب وغير إنساني اتخذ منهج العقاب الجماعي وارتكاب المجازر وسيلة لفرض واقع على الأرض بما يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني والاستيلاء على الأرض.

ودعا الحصرى، المجتمع الدولي لإعادة تقييم موقفه بشأن القضية الفلسطينية ووقف المجازر ضد الشعب الفلسطيني.