شكرا لقرائتكم خبر عن ‏الخارجية ترد على تصريحات برلمانى هولندى متطرف: تهجير الفلسطينيين خط أحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، الخميس، تصريحات البرلمانى الهولندى المتطرفجيرت فيلدرز، وما تضمنته من أفكار عبثية تنكر حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته.، جاء ذلك في تدوينة له عبر منصة اكس.

أكد السفير احمد ابو زيد مجدداً رفض التهجير القسرى للفلسطينيين خارج أرضهم باعتباره خط أحمر، مؤكدا الوقوف كتفاً بكتف مع الأشقاء فى الأردن ضد المحاولات اليائسة لتصفية القضية الفلسطينية.