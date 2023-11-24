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‏الخارجية ترد على تصريحات برلمانى هولندى متطرف: تهجير الفلسطينيين خط أحمر

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القاهرة - سامية سيد - انتقد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، الخميس، تصريحات البرلمانى الهولندى المتطرفجيرت فيلدرز، وما تضمنته من أفكار عبثية تنكر حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته.، جاء ذلك في تدوينة له عبر منصة اكس. 

 

أكد السفير احمد ابو زيد مجدداً رفض التهجير القسرى للفلسطينيين خارج أرضهم باعتباره خط أحمر، مؤكدا الوقوف كتفاً بكتف مع الأشقاء فى الأردن ضد المحاولات اليائسة لتصفية القضية الفلسطينية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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