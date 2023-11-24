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"المرور" تحرر 13 ألف مخالفة تجاوز سرعة

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القاهرة - سامية سيد - واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (68650) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها (13506) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجح رجال المرور في ضبط (370) مخالفة السير بدون تراخيص، و(112) مخالفة دراجة نارية ، و(2232) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و(25) مخالفة موقف عشوائى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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