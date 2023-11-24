شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور" تحرر 13 ألف مخالفة تجاوز سرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (68650) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها (13506) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجح رجال المرور في ضبط (370) مخالفة السير بدون تراخيص، و(112) مخالفة دراجة نارية ، و(2232) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و(25) مخالفة موقف عشوائى.