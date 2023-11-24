شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الزميل حسن المنياوى فى حادث أليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى اليوم الزميل الشاب حسن المنياوي الصحفي بجريدة الوفد، وذلك إثر حادث اليم، صباح اليوم الجمعة، بمحور صفط اللبن خلال توجهه إلى العمل.

ومن المقرر أن يتم تشييع جنازة الزميل عقب وصول الجثمان إلى قريته بمحافظة المنيا.

ويتقدم الخليج 365 بخالص العزاء لأسرة الزميل، داعين المولى عز وجل أن يُلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الله الفقيد برحمته وواسع مغفرته، وأن يجعل مثواه الجنة.