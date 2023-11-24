"هقتلك يعني هقتلك".. لماذا أنهى "رمضان" حياة "نيرة أشرف" الجديدة بأكتوبر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

في ليلة أقل بهاء من ليلتنا، جلس "رمضان" يتنقل بين صفحات السوشيال ميديا محاولا تجاوز صدمة محبوبته "نيرة أشرف الجديدة" له ورفضها الزواج منه "مش هينفع يا ابن الناس" لكن صورتها وصوتها لم يفارق أيًا منهما عقله الباطن.

توجه الشاب الثلاثيني إلى محل عمله بمول منظفات شهير أملا في تجاوز تلك المحنة لكن أعوان إبليس وسوسوا له "يعني بعد كل اللي عملته رفضتك.. هتسكت لها!" لينتفض وشرر يتطاير من عينيه "هقتلك يعني هقتلك" -حسب اعترافاته أمام جهات التحقيق-.

"نيرة أشرف" جديدة سقطت ضحية انتقام أعمى قلب وعقل زميلها بمول منظفات شهير بمدينة السادس من أكتوبر؛ لرفضها الارتباط به لتكشف تحريات ضباط المباحث الجنائية تفاصيل جديدة للجريمة.

طوال شهر كامل طارد "رمضان" محبوبته -كما خُيل له- لم يتوقف عن مصارحتها بحبه الشديد لها ورغبته في الزواج منها ومساعدتها في تربية أطفالها الخمسة.

30 يوما تكرر معها سيناريو عامل النظافة وزميلته وسط وعود بمنحها حياة سعيدة تعوضها ألم الانفصال عن زوجها لكن دون جدوى.

وصل قطار العشيق محطة فاصلة قرر معها السير للمرة الأخيرة نحو الظفر بقلب "سمية" فهددها "يا اتجوزك يا هقتلك" إلا أن "أم العيال الستة" صدمته "مش هينفع اتجوزك".

كعادتها كل يوم باشرت "سمية" عملها في تنظيف دورات المياه بمول شهير بأكتوبر لكن ذئب مترصد كتب نهايتها بطريقة بشعة تحت أنظار زميلتها لتسقط ضحية عشيق زائف على غرار جريمة الطالبة نيرة أشرف بالمنصورة.

الثلاثاء الماضي تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بإبلاغ الأمن الإداري لمول منظفات عن وجود قتيلة.

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم ثاني أكتوبر بينت أنه مع رفض الضحية "سمية" الزواج من "رمضان" بيت النية لقتل محبوبته "نيرة أشرف الجديدة" وانتظر خروجها من دورة المياه.

حاولت عاملة النظافة الهرب فأمسكها من شعرها وأشهر سكينًا مسددًا لها 3 طعنات نافذة بالظهر لتسقط قتيلة وسط بركة دماء تحت أنظار زميلتها بينما لاذ الجاني بالفرار.

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في أقل من 24 ساعة، نجحت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء محمد الشرقاوي في القبض على المتهم. مأمورية أمنية أشرف عليها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية وقادها المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر بمشاركة معاونه الرائد أحمد يوسف حددت مكان المتهم بمنطقة الوراق وأمكن ضبطه واقتياده إلى القسم.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق واستدعت زميلة المجني عليها لسماع أقوالها.

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