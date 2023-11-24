رياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحدد الظواهر الجوية المسيطرة على طقس الغد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة ليوم غدٍ السبت، حيث يشهد ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة يصاحبها نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء.

وذكرت أنه يسود السبت طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 28 والصغرى 18 والسواحل الشمالية الغربية 28 و18.

ويشهد شمال الصعيد درجة حرارة عظمى 29 وصغرى 13 وجنوب الصعيد 32 وصغرى 17.