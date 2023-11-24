شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" ينظم ورشة للعاملين بمكتب الشكاوى عن الجرائم الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات اليوم الأول من ورشة العمل للعاملين بمكتب شكاوي المرأة، وذلك في إطار اختصاصات مكتب شكاوي المرأة لمناهضة للعنف الإلكتروني والشمول المالي، والتى تستمر لمدة 4 أيام، بهدف رفع وعى العاملين بالمكتب، وأعضاء وحدة لم الشمل بالأزهر الشريف بالشق التقني والقانوني والإجرائي وبالجرائم الإلكترونية التى يجب القيام بها، وكيفية إعطاء المشورة للسيدات اللاتى يتعرضن لمثل هذه الجرائم، من خلال التواصل عبر خط الاستشارات 15115او ارقم الواتس اب 0107525600 اًو التواصل بفروع المكتب بجميع المحافظات.

وأكدت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس على أهمية ورشة العمل في رفع الوعي للعاملين بمكتب شكاوي المرأة بالمعلومات المتطورة عن أشكال الجرائم المعلوماتية والالكترونية وكيفية البقاء آمنين من تلك الجرائم وضمان توفير الحماية الضرورية للسيدات من كل الأشكال المختلفة من العنف الإلكتروني، مضيفة أن التطور التكنولوجي والمعلوماتي كان سببا َفي حدوث العديد من الجرائم والمشكلات التى تواجهها المرأة والفتاة في عصرنا الحالي، مشيرة الي انه سيقوم عدد من الخبراء بالتدريب.

وعرض الدكتور محمد الجندي مدير برنامج الماجيستير للجرائم الإلكترونية بالجامعة البريطانية والخبير الرقمى بمكتب النائب العام جرائم العنف السيبرانى وتعريفها وأنواعها، إلى جانب التعاون الدولي القائم بين الدول فى المسائل المتعلقة بقوانين جرائم الإنترنت، كما أشار إلى بعض المواد التى نص عليها في كل من الدستور والقانون المصري المتعلقة بالعنف السيبراني، مشيراً إلى أن مشكلة العالم الافتراضي هو عدم التمييز بين الحقيقة والخيال ، وأن الفضاء الالكتروني يعد مسرح للجريمة بنوعيه الملموس وغير الملموس.