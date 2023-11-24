شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" ينظم ورشة للعاملين بمكتب الشكاوى عن الجرائم الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس على أهمية ورشة العمل في رفع الوعي للعاملين بمكتب شكاوي المرأة بالمعلومات المتطورة عن أشكال الجرائم المعلوماتية والالكترونية وكيفية البقاء آمنين من تلك الجرائم وضمان توفير الحماية الضرورية للسيدات من كل الأشكال المختلفة من العنف الإلكتروني، مضيفة أن التطور التكنولوجي والمعلوماتي كان سببا َفي حدوث العديد من الجرائم والمشكلات التى تواجهها المرأة والفتاة في عصرنا الحالي، مشيرة الي انه سيقوم عدد من الخبراء بالتدريب.
وعرض الدكتور محمد الجندي مدير برنامج الماجيستير للجرائم الإلكترونية بالجامعة البريطانية والخبير الرقمى بمكتب النائب العام جرائم العنف السيبرانى وتعريفها وأنواعها، إلى جانب التعاون الدولي القائم بين الدول فى المسائل المتعلقة بقوانين جرائم الإنترنت، كما أشار إلى بعض المواد التى نص عليها في كل من الدستور والقانون المصري المتعلقة بالعنف السيبراني، مشيراً إلى أن مشكلة العالم الافتراضي هو عدم التمييز بين الحقيقة والخيال ، وأن الفضاء الالكتروني يعد مسرح للجريمة بنوعيه الملموس وغير الملموس.
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