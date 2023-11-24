شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يواصل تفقد المشروعات التنموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " بعد انتهاء مباحثاته مع رئيسى وزراء إسبانيا وبلجيكا.. الرئيس السيسى يواصل تفقد المشروعات التنموية".



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