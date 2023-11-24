شكرا لقرائتكم خبر عن معبر رفح يستقبل المحتجزين بغزة تمهيدا لنقلهم إلى الجانب الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها إن معبر رفح استقبل المحتجزين بقطاع غزة تمهيدا لنقلهم إلى الجانب الإسرائيلى.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، اليوم، الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.