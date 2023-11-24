شكرا لقرائتكم خبر عن قناة فرنسية تنقل من "القاهرة الإخبارية" تفاصيل تبادل الأسرى.. وتشيد بدور مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت قناه بى إف إم الفرنسية BFMTV القناة الأكثر مشاهدة بفرنسا بدور مصر فى التهدئة، وبثت مشاهد نقل المحتجزين الإسرائيليين من غزة إلى رفح من خلال قناة القاهرة الإخبارية.

وبثت القاهرة الإخبارية مشاهد حصرية لاحتشاد عائلات الأسرى الفلسطينيين في محيط سجن عوفر.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.