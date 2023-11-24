شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حملة السيسي: المصابون الفلسطينيون تلقوا دعما معنويا لا يقل أهمية عن الرعاية الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عن أن الحملة تنتقل إلى شمال سيناء اليوم، لعدد من الفعاليات، بدأت بزيارة المستشفى العام، مؤكدا أنه تم تفقد الفلسطينيين الذين دخلوا مصر لتلقى الرعاية الطبية بناء على المبادرة الرئاسية في هذا الخصوص.

وتابع خلال تقرير عرضه برنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC": "شوفنا مستوى ممتاز جدا من التجهيز الطبي وتفقدنا بعض الحالات من أعمار مختلفة، والوضع الصحي الصعب اللي كانوا جايين به، ولمسنا التحسن الكبير اللي حصلوا عليه هنا"، مردفا: "وقفت عند كلمة تكررت لما بنسأل الناس قالوا بنتلقى دعم معنوى من الأطباء لا يقل أهمية عن الرعاية الطبية".

وذكر أن الرئيس السيسى منذ اللحظات الأولى قال بأن القضية الفلسطينية هي قضية القضايا، موضحا أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني أمر محزن جدا ونحن والقيادة السياسية نحاول التخفيف بقدر المستطاع.

ولفت إلى أنه فوجئ بحجم التجهيزات الطبية الموجودة، مردفا: "حضانات كثيرة ومجهزة، دا معناه إن احنا ومرشحنا لا يهتم بمنطقة جغرافية معينة أو فئة بعينها أو قطاع بعينة، الصحة والتعليم والطرق وسيناء كان لهم اهتمام، وما بذلته الدولة في مجال تنمية سيناء أكبر من أن يوصف، وهو ما يسمى الأمن بالتنمية".