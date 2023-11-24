شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: مصر تتسلم 24 محتجزا بقطاع غزة من الصليب الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها إن مصر تسلمت 24 محتجزا من قطاع غزة من الصليب الأحمر بغزة، وتتوجه بهم الآن إلى الجانب المصرى من منفذ رفح.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.