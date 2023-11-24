شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية بريطانيا يحث إسرائيل على وقف العنف غير المقبول للمستوطنين بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها إن وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون حث إسرائيل على اتخاذ إجراءات صارمة ضد العنف غير المقبول للمستوطنين بالضفة الغربية.

ودخلت الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة، اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلى تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضى على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلى، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.