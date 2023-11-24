شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد المحتجزين الإسرائيليين برفقة الوفد الأمنى المصرى بعد إطلاق سراحهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم وفد أمني مصري المحتجزين من الجانب الإسرائيلي بعد اجتيازهم الحدود ضمن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وبعد ساعات من دخول الهدنة الإنسانية حيز النفاذ صباح اليوم الجمعة.

وحصل الخليج 365 على صور حصرية لدفعة المحتجزين الإسرائيليين التى تم الإفراج عنها منذ قليل.

ودخلت الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة، صباح الجمعة حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة التي بدأت اليوم لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.