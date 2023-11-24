شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتسلم 24 محتجزا بغزة لنقلهم إلى إسرائيل.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر أمني مصري رفيع المستوى نجاح اليوم الأول للهدنة فى قطاع غزة، مع نجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي تحت إشراف كامل من مصر.



مصر تتسلم 24 محتجزا بغزة



نجاح تبادل الأسرى

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية لحظة استلام مصر 24 محتجزا بـ غزة من الصليب الأحمر عبر معبر رفح.

ودخلت الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة، صباح الجمعة حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة التي بدأت اليوم لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.