شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى: لا يمكن ضمان أمن إسرائيل بالوسائل العسكرية فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها إن ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل قال إن حل الدولتين هو الطريق الوحيد نحو السلام والأمن، ولا يمكن ضمان أمن إسرائيل بالوسائل العسكرية فقط.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.