شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث جيش الاحتلال: المحتجزون المفرج عنهم سينتقلون لقاعدة حيتسريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال متحدث جيش الاحتلال فى مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": الأيام المقبلة ستكون معقدة والمحتجزون المفرج عنهم سينتقلون إلى قاعدة حيتسريم الجوية.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.