شكرا لقرائتكم خبر عن أول مصرى يترأس الكلية الملكية للأطباء ببريطانيا: تقوية التعليم عن بعد أولوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هانى عتيبة أول مصري يُنتخب رئيسا للكلية الملكية للأطباء والجراحين بالمملكة المتحدة، أن مسؤوليته الحفاظ على تراث 425 سنة، وهو ما زال وسيكون من أقوى زمالات العالم، وأن يبنى على نجاح من سبقوه ويزيد ما يستطيع تزويده، موضحا أن الكلية الملكية منوطة بالتدريب والعليم والتقويم.، بالإضافة إلى تقويم النظام الصحي في كل مكان في العالم.

وشدد خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "مصر تستطيع"، عبر قناة "DMC"، مع الإعلامي أحمد فايق، على أنه يتمنى تقوية التعليم عن بعد، فهو أحد الأولويات بالنسبة له، مؤكدا أن العلاقة والتعاطف والقيم الإنسانية ما بين المريض والطبيب المعالج شيء مهم جدا، ويود أن تؤصل في كل أنحاء العالم عند الأطباء، في مشاركات عبر المؤتمرات والتعليم الطبي.

وذكر الدكتور هاني عتيبة، أنه بالنسبة للبلاد النامية نريد الطالب يعود لبلده ويفيد مرضاه والمجتمع والبلد القادم منها، ووجه رسالة للأطباء الصغر: "أنا كنت واحد منكم وأنت تقدر تبقى هاني عتيبة وأكتر، ثق بالنفس واعمل بجد وستصل لما تريده".