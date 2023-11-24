شكرا لقرائتكم خبر عن أول مصرى يترأس الكلية الملكية للأطباء ببريطانيا: تقوية التعليم عن بعد أولوية والان مع تفاصيل الخبر
وشدد خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "مصر تستطيع"، عبر قناة "DMC"، مع الإعلامي أحمد فايق، على أنه يتمنى تقوية التعليم عن بعد، فهو أحد الأولويات بالنسبة له، مؤكدا أن العلاقة والتعاطف والقيم الإنسانية ما بين المريض والطبيب المعالج شيء مهم جدا، ويود أن تؤصل في كل أنحاء العالم عند الأطباء، في مشاركات عبر المؤتمرات والتعليم الطبي.
وذكر الدكتور هاني عتيبة، أنه بالنسبة للبلاد النامية نريد الطالب يعود لبلده ويفيد مرضاه والمجتمع والبلد القادم منها، ووجه رسالة للأطباء الصغر: "أنا كنت واحد منكم وأنت تقدر تبقى هاني عتيبة وأكتر، ثق بالنفس واعمل بجد وستصل لما تريده".
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