شكرا لقرائتكم خبر عن إدخال 200 شاحنة مساعدات للقطاع.. حصاد اليوم الأول من الهدنة فى غزة (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أول أيام الهدنة الإنسانية في غزة، وشهد معبر رفح على مدار الجمعة، عبور 200 شاحنة مساعدات، وعدد 2 سيارة إسعاف من منحة صندوق تحيا مصر، بجانب عبور 15 شاحنة تابعة للمستشفي الميداني الأردني.



حصاد اليوم الأول من الهدنة فى غزة

وتم علي مدار اليوم عبور 11 شاحنة تابعة للمستشفى الميداني الإماراتي وبرفقتهم الطاقم المرافق.

كما تم استقبال 17 مصاب من ضحايا العدوان الإسرائيلي ، برفقتهم 15 شخص من ذويهم ، فيما تم عبور 12 فلسطينياً مصاب ومرافقيهم وتم تسليمهم لتركيا والإمارات. فيما اجتاز المعبر 132 فلسطيني آخرين .

وتوالت الإشادات العالمية بجهود القاهرة في وضع اللمسات الأخيرة من اتفاق الهدنة وتبادل الأسري ، بعد سلسلة من المفاوضات متعددة الأطراف ، والاتصالات الدبلوماسية عالية المستوي ، بجانب دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب التي امتدت لأكثر من شهر ونصف الشهر.

وفي كلمة له مساء الجمعة، توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكداً أن الهدنة الحالية تعد فرصة لإيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

بدورها ، رحبت باريس بالاتفاق الذي نجح بجهود مصرية ـ قطرية ، مشيرة علي لسان وزارة الخارجية إلى فرنسا تحشد كل جهودها من أجل إطلاق سراح الرهائن الفرنسيين فى إطار الاتفاق الذى يجرى تنفيذه فى الوقت الراهن

أيضا، أعربت وزيرة خارجية المانيا آنالينا بيربوك، عن شكرها لمصر وقطر والصليب الأحمر بعد الإفراج عن أربعة من الألمان من قطاع غزة.