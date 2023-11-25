نشرة التوك شو.. صفقة تبادل الأسرى وإقرار الهدنة ونجاح تبادل المحتجزين



محمد اسماعيل - القاهرة - تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

- إسماعيل هنية: المقاومة ستظل بالمرصاد لحين رفع الحصار الكامل عن قطاع عزة

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن حركة حماس جزء أصيل ومكون متجذر في الشعب الفلسطيني وهي ليست أشخاص أو قيادات فهي ذات منهجية تحررية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية صدى البلد، أنه يتم التواصل بشكل دائم مع الأجهزة المصرية لاسيما جهاز المخابرات العامة، متابعا : فلسطين في قلب مصر ومصر في قلب فلسطين.

وتابع إسماعيل هنية أن حركة حماس تنتمي إلى هذا الشعب الفلسطيني وهذه الأمة العظيمة التي خاضت لمدة 100 عام هذا الصراع الطويل والمعقد على الأرض الفلسطينية وهي حركة قوية وشابة ومتصاعدة وهي اليوم تقود المقاومة على أرض فلسطين.

- عمرو أديب يكشف سبب موافقة إسرائيل على الهدنة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هدف إسرائيل من الموافقة على الهدنة مع حركة حماس لتبادل الأسرى، هو معرفة أماكن باقي الأسرى.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "أنا في تقديري إن إسرائيل وافقت على الهدنة لأسباب كثيرة، منها سبب هتعرفوه وبكرة هتقولوا عمرو قال".

وتابع اديب: "لازم ندي لحماس والقسام حقهم، لحد الآن محدش عارف يوصل للأسرى، الأمن الإسرائيلي كله منتشر على الأرض يريد أن يعرف أي معلومات للوصول إلى الأسرى".

- عمرو أديب عن نجاح الهدنة وتبادل المحتجزين: الشعب الفلسطيني أثبت أنه شعب الجبارين

قال الإعلامي عمرو أديب، إنّ اليوم الأول للهدنة الإنسانية في غزة مرّ بنجاح كامل، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني أثبت أنه شعب الجبارين، وأنه مصنوع من فولاذ بسبب قدرته على الصمود والتحمل.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن العلاقة شبه الطيبة بين الأسرى الإسرائيليين وعناصر القسام تُغضِب الإسرائيليين كثيرا

ونوه بأن الأسرى الإسرائيليين نُقلوا إلى قاعدة عسكرية وتقرر أن تتعامل معهم سيدات فقط، وسيتلقون علاجا نفسيا، على عكس الأسيرات الفلسطينيات اللاتي أفرج عنهن حيث ذهبن إلى منازلهن مباشرة.

- بكري: التفاوض بين حماس ونتنياهو عبر وسطاء انتصار للمقاومة والشعب الفلسطيني

كشف الإعلامي مصطفى بكري، مستجدات الاوضاع في قطاع غزة، بالتزامن مع تسليم الأسرى بين الجانبين.

وأكد مصطفى بكري عبر برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية صدى البلد، أن الشعب الفلسطيني يحتفل اليوم بالإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى مشيرا إلى أن مجرد التفاوض بين حماس ونتنياهو عبر وسطاء انتصار للمقاومة والشعب الفلسطيني.

وأشار بكري إلى أن جهود مصر وقطر بقيادة الرئيس السيسي والأمير تميم بن حمد بالتواصل مع أمريكا نتيجتها ما حدث اليوم أمام معبري (رفح – كرم سالم)، معلقا: المقاومة أرهقت وقتلت وأصابت المئات من الصهاينة وأصابت الاحتلال بالذعر، وفككت الداخل الإسرائيلي وأوجدت خلافات مع حكومة نتنياهو.

وعلق مصطفى بكري قائلا: مصر كانت تدرك أن جهدها لن يتوقف، فالاتصال بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وجو بايدن أكد على أنه لا تهجير للفلسطينيين من أرضهم مع الحديث عن هدنة دائمة ومستقرة، مشيرا إلى أن الفلسطينيين منذ 75 عاما وهم مشردون يشتاقون للعودة لموطنهم.

- خالد أبو بكر: إسرائيل "هُزمت" والهدنة فرص لالتقاط الأنفاس بغزة

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن إسرائيل رغم كل الضغوطات والقصف لم تتمكن من تحرير أسير واحد من أسراها، مضيفًا: "كل شيء صنع في الصين.. إلا البطولة صنعت في فلسطين".

وشدد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم"، عبر فضائية "ON"، مساء الجمعة، على ضرورة تمسك العالم بالهدنة، ووقف العمليات العسكرية تمامًا، وأتمنى أن ننجح، وأن يحفظ الله الأرواح الباقية.

وأشار مقدم كل يوم، إلى أن الحكومة الإسرائيلية هُزمت أمام شعبها، وما حدث فرصة لالتقاط الأنفاس، في ظل زيادة الإمدادات من المساعدات للقطاع، وأعتقد أن تقوم إسرائيل بهدنة أخرى للإفراج عن عدد آخر من الاسرى.

- إسماعيل هنية: حماس تمثل الأمة في الدفاع عن مقدساتها وأرضها العربية

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إنه يتم التواصل بشكل دائم مع الأجهزة المصرية لاسيما جهاز المخابرات العامة، متابعا : فلسطين في قلب مصر ومصر في قلب فلسطين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، عبر قناة صدى البلد، أن حركة حماس جزء أصيل ومكون متجذر في الشعب الفلسطيني وهي ليست أشخاص أو قيادات فهي ذات منهجية تحررية.

وتابع إسماعيل هنية أن حركة حماس تنتمي إلى هذا الشعب الفلسطيني وهذه الأمة العظيمة التي خاضت لمدة 100 عام هذا الصراع الطويل والمعقد على الأرض الفلسطينية وهي حركة قوية وشابة ومتصاعدة وهي اليوم تقود المقاومة على أرض فلسطين.

- المفتي: الصحابة كان لهم مساحة من الاجتهاد وفق الكتاب والسنة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه بعد انتقال سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاءت تصرفات الصحابة الكرام مفصحة عن المسلك النبوي، لافتا إلى أن بعد انتقال النبي كان لا وحي بعده، وهو ما جاء فى حديثه الشريف: تركت فيكم ما أن تمسكتم به لم تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتى.

وأوضح المفتي، خلال برنامج "للفتوى حكاية"، عبر فضائية "الناس"، مساء الجمعة: "الصحابة كان لهم مساحة من الاجتهاد وفق الكتاب والسنة، فالنبي كان يتصرف بصفته نبيا وإماما وقاضيا ومفتيا، فبعد انتقاله انتهى الوحى، وبقى الثلاث التصرفات الباقية وسيدنا النبي. محمد صلى الله عليه وسلم، علم الصحابة إن تصرفاتهم تننضبط فى اطار الوحى وما يمكن الاجتهاد به من الكتاب والسنة".

إسماعيل هنية: المقاومة ستظل بالمرصاد لحين رفع الحصار الكامل عن قطاع عزة