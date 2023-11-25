شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم توصيات الزراعة لمزارعى نخيل البلح حتى نهاية نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر نوفمبر.

وتمثلت أهم التوصيات التي أعد مادتها العلمية المعمل المركزي لبحوث النخيل في الآتي:





العمليات1- قطع السعف اليابس فقط وبقايا العذوق وأغلفة الطلع الباقية على رأس النخلة في الموسم الماضي مع قطع وإزالة الرواكيب (الفسائل الهوائية ).

2- يفضل ترك بقايا العذوق (حوامل السوباطات) حتى تجف طبيعيا للموسم القادم. 3- الاستمرار في عمليات العزق والتعشيب بهدف تهوية التربة وإزالة اثر تنافس الحشائش مع النخيل في أحواضها.





التسميد1- إضافة السماد العضوي المعقم والمتخمر جيدا بمعدل (50-75) كجم للشجرة البالغة مع سماد يحتوي العناصر الصغري بمعدل 150 جم لكل نخلة على أن يقلب مع التربة .





الرى1- الرى بالتنقيط 4نقاط *8 لتر ساعة شهر نوفمبر .

2- الرى الفقاعى .2 نقاط * 25 لتر ساعة شهر نوفمبر





برنامج مكافحة آفات محصول نخيل البلح

1- مراقبة وفحص المصايد الفورمونية الضوئية.

2- الاستمرار في مكافحة حشرة الدوباس و الحميره والسوسة الحمراء.

3 – مكافحة مرض الخامج "تعفن النورات أو خياس طلع النخيل" الذي يمكن أن ينقل من الحقول المجاورة عن طرق الرش على دفعتين الأولى خلال هذا الشهر والثانية بعد مرور شهر ويرش المبيد في قلب النخلة وقمتها.