شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تبدأ اليوم صوم الميلاد المجيد لمدة 43 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم السبت الموافق 25 نوفمبر صوم الميلاد المجيد، والذى يستمر لمدة 43 يومًا، وينتهي ليلة عيد الميلاد 7 يناير 2024.

وتصوم الكنيسة 40 يوما استعدادا لاستقبال ميلاد السيد المسيح، كما صام موسى النبى، ويصومون 3 أيام تذكارا لمعجزة نقل جبل المقطم في وقت القديس سمعان الخراز، كما صام الآباء الأولون في عهد البابا إبرام بن زرعة السرياني، والخليفة المعز لدين الله الفاطمى.

وتمتاز أيام صوم الميلاد بإقامة صلوات القداس بشكل يومي، وخلال أول أسبوعين من الصوم تغلب الألحان السنوية على الصلوات، وحتى بدء شهر كيهك، والذي يُعرف بـ"الشهر المريمي"؛ نظرا لما يُقال خلال صلواته المختلفة من ألحان ومدائح للسيدة العذراء مريم.

وإذا لم يكن في شهر كيهك 4 آحاد سابقة لعيد الميلاد، يُحسب آخر أحد من هاتور على أنه الأحد الأول من كيهك، والأحد الأول من كيهك يكون هو الأحد الثاني وهكذا، حتى تتم الأربعة آحاد الخاصة بشهر كيهك، والتي تتحدث عن الأحداث السابقة لميلاد السيد المسيح، وهي على التوالي: البشارة بمولد يوحنا المعمدان، والبشارة بميلاد السيد المسيح، وزيارة العذراء مريم لأليصابات، وميلاد يوحنا المعمدان.

ويُسمح في صوم الميلاد بتناول السمك، على خلاف أصوام الدرجة الأولى؛ كالصوم الكبير الذي يمتد لـ55 يوما، أو صوم يونان النبى وأيام الأربعاء والجمعة.