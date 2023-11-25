شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مائل للبرودة ليلا.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة حتى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل 27 نوفمبر 2023، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد طقسا معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشمالية الشرقية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء، مائلا للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الإثنين المقبل 27 نوفمبر 2023 كما يلى: السبت 25 نوفمبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 17 درجة.
السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 16 درجة.
جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة.
شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 14 درجة.
جنوب الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 16 درجة
القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 16 درجة.
السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة.
جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 20 درجة.
شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 14 درجة.
جنوب الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 16 درجة.
الإثنين 27 نوفمبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة.
السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 16 درجة.
جنوب سيناء العظمى 28 درجة الصغرى 20 درجة.
شمال الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة.
جنوب الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 16 درجة.
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