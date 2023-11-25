طقس مائل للبرودة ليلا.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة حتى الإثنين المقبل

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل 27 نوفمبر 2023، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد طقسا معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشمالية الشرقية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء، مائلا للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.