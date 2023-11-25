شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: تطوير المرحلة الثانوية يشمل المناهج والتقييم ودخول الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تطوير المرحلة الثانوية المستهدف يشمل عدة محاور رئيسية، أبرزها تطوير المناهج الدراسية، ودخول بعض المصطلحات والمقررات الجديدة في المناهج، موضحة أن المناهج الجديدة التي سيتم إقرارها للمرحلة الثانوية ستكون امتدادا لتطوير المناهج للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، ومن ثم ستكون المناهج مرتبطة بما درسه الطالب في المرحلتين، أما المحور الثانى يتعلق بطرق التقييم من خلال إتاحة أكثر من فرصة لتقييم الطالب وفق ضوابط محددة تسمح للطالب بخوض أكثر من اختبار مضيفة هذه الفرص لها مميزات كثيرة منها رفع الضغط النفسى والعصبى عن الطلاب وأسرهم، إضافة إلى تقييم الطالب وفق عدة محاولات مع إلغاء فكرة الامتحان الموحد فى الثانوية.

وأوضحت المصادر أن المسار الثالث يتمثل في تغير شكل وطريقة التحاق الطلاب بالجامعات بحيث لا تعتمد على درجات الطالب في الصف الثالث الثانوى فقط، بل ستكون هناك أدوات أخرى قد تشمل اختبار القدرات للكليات بجانب الدرجات.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، تستعد لعقد حوار مجتمعى قومى خلال الفترة المقبلة من أجل الاستماع إلى الآراء ووجهات النظر المختلفة لتطوير المرحلة الثانوية، كما كلف وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى، بدراسة المرحلة الثانوية من حيث المناهج والتقييم.