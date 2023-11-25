شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات يعقد اجتماعه الدورى بجامعة بور سعيد.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى اليوم السبت، اجتماعه الدورى الشهرى بمقر جامعة بور سعيد وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات الحكومية وقيادات الوزارة.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الاجتماع انتظام الدراسة فى الجامعات وعقد امتحانات الميد تيرم، حيث يستعرض وزير التعليم العالي تقارير انطلاق الدراسة بالجامعات بالإضافة إلى استعراض تفاصيل خطة الأنشطة الطلابية بالجامعات.

كما يستعرض وزير التعليم العالى خلال الاجتماع محاور استراتيجية الوزارة ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية التابعة للوزارة في فعاليات معرض القاهرة الدولى للابتكار والتكنولوجيا.

ويستعرض الدكتور أيمن عاشور خلال الاجتماع الدورى نتائج زياراته الأخيرة الى اسكتلندا للمشاركة فى مؤتمر نحو العالمية خلال نوفمبر الجارى والاتفاقيات واللقاءات التى تم تنظميها على هامش المؤتمر مع وزراء التعليم بالمملكة المتحدة وتفاصيل التوسع فى إنشاء جامعات أجنبية فى مصر.