شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصناعات الغذائية تعقد مؤتمرا عماليا حاشدا لدعم السيسى فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد عيش رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، نائب رئيس اتحاد العمال، إن النقابة ستعقد مؤتمرا عماليا حاشدا اليوم السبت، وذلك لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح عيش، أن دعم السيسى فى الانتخابات يأتى رغبة فى استكمال مسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ علي المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه مستندا إلي برنامج إصلاح شامل لتثبيت أركان الدولة وإعادة مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبري من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 والتي تضمنت عدة محاور أساسية علي رأسها التعليم، الصحة، الطاقة، العدالة الاجتماعية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وكانت قد أعلنت النقابة العامة للصناعات الغذائية، عن تدشينها لمبادرة "كمل المسيرة" والتي تأتي استكمالا لمبادرة "شارك" والتي أطلقتها النقابة في وقت سابق، وتستهدف المبادرتين حشد صفوف العمال لدعم الرئيس في معركة البناء والتنمية التي بدأها قبل تسعة سنوات، ولجانها النقابية علي مستوى الجمهورية من أجل الحفاظ والاستمرار علي مسارات التنمية التي أنجزتها الدولة في عهد الرئيس السيسى.