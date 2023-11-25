شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة .. إنهاء 90% من مشروع صرف صحى الحسامدة فى طما بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسافات قصيرة تفصلنا عن الاحتفال بنجاح جديد للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى شملت 181 قرية داخل 7 مراكز من مراكز محافظة سوهاج، هذا النجاح يأتي في قطاع من أهم القطاعات الخدمية التي يستفيد منها المواطن بشكل مباشر وتقوم بتحسين البيئة، هذا القطاع هو قطاع الصرف الصحى، حيث نجحت المبادرة في إنهاء ما يقرب من 90% من مشروع صرف صحى قرية الحسامدة ضمن المشروعات الموجودة بالمبادرة.

ومشروعات الصرف الصحى جاءت بنطاق الوحدة المحلية بمركز ومدينة طما شمال المحافظة داخل 12 قرية هي "تل الزوكي، نزلة الدويك، كوم العرب، مشطا، العزبة المستجدة، العتامنة، الشيخ عمار، سليم، القرية بالدوير، الأغانة، القطنة، كوم غريب" بتكلفة بلغت مليارا و779 مليون جنيه.

فى البداية، قالت المهندسة هويدا الشافعى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، إن مدينة طما واحدة من مدن محافظة سوهاج التي حظيت باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية من خلال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى مختلف القطاعات الحيوية والبنية التحتية سواء بالتعليم أو الصحة أو مياه الشرب أو الكهرباء أو الاتصالات وتبطين الترع والزراعة ونظم الرى الحديثة.

وأضافت أنه من أهم النجاحات للمبادرة كانت النجاح بقطاع الصرف الصحى، فبعد تشغيل مشروع الصرف الصحي بقرية سلامون بمركز طما بتكلفة تبلغ 50 مليون جنيه، وتخدم 25 ألف نسمة، ومن بعده مشروع صرف صحى قرية الشوكا بتكلفة تبلغ 83 مليون جنيه ويخدم 17 ألف نسمة، ومشروعى صرف صحى الحلاقى وأم دومة بمركز طما بتكلفة تبلغ 53 مليون جنيه وتخدم 12 ألف نسمة، ومشروع صرف صحى قرية الرياينة بتكلفة 15 مليون جنيه لخدمة 10 آلاف نسمة، اقترب مشروع الصرف الصحى بقرية الحسامدة من الانتهاء، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالمشروع 90% تقريبا، وقريبا سوف يكتمل المشروع ويصبح جاهزا للتشغيل التجريبى ويقدم خدماته للمواطنين.

وأكدت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، أن مدينة طما كان لها شرف زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أكثر من مرة لافتتاح عدد من المشروعات الاستراتيجية الهامة فمن خلال تقنية الفيديو كونفرانس تم افتتاح المرحلة الأولى من محور طما العلوى، وأثناء زيارته الفعلية لقرية أم دومة بطما وإعلانها أول قرية نموذجية بالمبادرة الرئاسية تم إفتتاح المرحلة الثانية من محور طما العلوى على اللسكة الحديد والتي تصل الطريق الزراعى الغربى بالطريق الصحراوى الغربى وقرية أم دومة تم إنشاء مجمع خدمات حكومية لخدمة أهالى القرية، وإنشاء محمع خدمات زراعية نموذج رقم 4 لخدمة المزارعين بالقري، وتم تطوير مركز شباب أم دومة "مبنى إدارى سور" لخدمة الشباب من مختلف الفئات العمرية.

كما تم إنشاء نقطة إسعاف أم دومة لخدمة الأهالى فى الحالات المرضية، وتم عمل تطوير شامل للوحدة الصحية بأم دومة لخدمة كافة الأسر الموجودة بالقرية، وتم إنشاء وحدة طب الأسرة لخدمة الفتيات المقبلات على الزوج والسيدات المتزوجات، وتم إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفولة لخدمة الأطفال والأسر وتمت إقامة جناح توسعة بمجمع أم دومة الإبتدائية المشتركة بخدمة التلاميذ بالمرحلة الإبتدائية ومنع التكدس، وتم صيانة مدرسة مجمع أم دومه الإيتدائى لخلق بيئة تعلمية متميزة للتلاميذ، وتمت صيانة مدرسة أم دومة الإعدادية بنين صيانه جديدة، وتمت صيانة مدرسة أم دومة الثانوية المشتركة صيانه جديدة.

واستكملت المبادرات سلسلة نجاحتها من خلال تطوير ورفع كفاءة الوحدة البيطرية بالقرية لخدمة المزارعين وتقديم المشورة البيطرية، وتم تدبيش وتبطين ترعة قنديل بطول 1211 مترا لخدمة المزراعين وتوفير مياه الرى طوال العام، وتم تطوير لوحة توزيع كهرباء أم دومة للحد من إنقطاع الكهرباء وتقديم أفضل خدمة للجمهور، وتم تطوير مكتب بريد أم دومه المطور لخدمات كبار السن وأصحاب المعاشات من الأهالى، وتم تطوير وحدة مطافى أم دومة الحالة العامة جيدة وذلك للسيطرة على الحرائق، وتطوير نقطة شرطة أم دومة والحالة العامة جيدة من أجل المساعدة على الإستقرار الأمني بالإضافة إلى مشروع توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية بالقرية.

هذا وقد ساهمت المشروعات بقوة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفيرها بالشكل اللائق، وتغيير واقع الريف بقرى سوهاج، حيث إنها تلتزم بأعلى معايير الجودة، والبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروعات طبقا لتوجيها الرئيس عبد الفتاح السيسى.