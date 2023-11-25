شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليون مشترك فى قناة الخليج 365 على تطبيق واتس آب.. اشترك ليصلك كل جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل عدد مشتركى قناة الخليج 365 على واتس آب 1.5 مليون مشترك، خاصة أن الخدمة الإخبارية الجديدة يتواصل فيها الخليج 365 مع قرائه الأعزاء، بالتعاون مع شركة ميتا، ونبث قناة الخليج 365 الرسمية عبر تطبيق واتس آب، لإتاحة خدماته للقراء لاستقبال الأخبار والخدمات المتنوعة.

وانطلقت قناة الخليج 365 واتس آب، عبر اللينك التالي:

https://whatsapp.com/channel/0029Va04cEcJkK7A8kvkMS3E

وتتيح الخدمة استقبال الأخبار وخدمات الخليج 365 المتنوعة عبر خدمة واتس اب الخليج 365، كما يدعو الخليج 365 متابعيه الاشتراك في الخدمة المجانية.

وتحافظ قنوات واتس آب على خصوصية أرقام المشتركين وصورهم الشخصية بحيث لا يستطيع أحد معرفة بيانات المشتركين في القناة.