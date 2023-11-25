شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: جميع المصابين الفلسطينيين بالمستشفيات حالتهم مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك دخولا لمصابين فلسطينيين من قطاع غزة بشكل يومى، وتابع: "نوفر كل الإمكانات الطبية لعلاج الجرحى والمصابين بشكل عاجل".

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن جميع الحالات التى يتم علاجها فى المستشفيات المصرية بحالة جيدة ومستقرة، وتتلقى العلاج بشكل منتظم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه تتوفر كل الخدمات الطبية والعلاجية فى المستشفيات، مشيرا إلى أن مصر أنشأت ما يقرب من 37 مستشفى ما بين مستشفيات ميدانية ومتنقلة ومستشفيات قائمة بذاتها، لتكون ملاذا للجرحى والمصابين، حيث جهزت وزارة الصحة والسكان ما يقرب من 11000 ألف سرير داخلى و1700 وحدة عناية مركزة و150 سيارة إسعاف متطورة وقادرة على المنوارة فى إسعاف الحالات المصابة بشكل سريع.

وأكد أنه تم نشر 38 ألف طبيب و25 ألف ممرضة للعمل فى خدمة الجرحى والمصابين الفلسطينيين، مؤكدا أن مصر لديها مقدرة كبيرة على استقبال أى عدد من الحالات المرضية والجرحى الفلسطينيين.