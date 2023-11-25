شكرا لقرائتكم خبر عن 91 % من القراء يطالبون بالتوسع فى مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب التوسع في مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية؟، أيد غالبية القراء مطالب التوسع في مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وأيد 91% من القراء مطالب التوسع في مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بينما عارض 9% من القراء مطالب التوسع في مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.