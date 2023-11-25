شكرا لقرائتكم خبر عن 7 توصيات لتجنب النوم أثناء القيادة أبرزها فتح نوافذ السيارة وتشغيل الراديو والان مع تفاصيل الخبر
1- الحصول على قسط كاف من النوم قبل قيادة السيارة.
2- التوقف عن قيادة السيارة عند الشعور بالنعاس، وأخذ قسط من الراحة داخل السيارة أو خارجها.
3- فتح نوافذ السيارة واستنشاق الهواء الطبيعي بدلا من تشغيل التكييف.
4- تجنب العقاقير التي تسبب النعاس، كمضادات الحساسية ومسكنات الألم.
5- الحرص على تناول الوجبات الخفيفة قبل قيادة السيارة، بدلا من الدسمة، التي تزيد من الرغبة بالنوم.
6- يفضل بقاء أحد الأشخاص المرافقين للسائق يقظاً لمؤانسته وحضّه على الاستراحة في حال ظهور علامات التعب عليه.
7- تشغيل الراديو والانتباه إلى الأخبار أو أحد البرامج.
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