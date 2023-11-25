شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تطلق صاروخا اعتراضيا ضد هدف مشبوه وصافرات الإنذار تدوى فى الشمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صافرات الإنذار دوت في شمال إسرائيل صباح السبت، مع بدء ثاني أيام هدنة قصيرة، أوقفت الحرب على قطاع غزة.

وكتب متحدث الاحتلال على "إكس": متابعة للإنذار عن تسلل قطعة جوبة معادية في الشمال، فالحديث عن إطلاق صاروخ اعتراض نحو هدف جوي مشبوه مما سبب في تفعيل الإنذارات، الحادث انتهى".

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ، يومها الثاني ، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وأعلن عن اكتمال لم شمل الدفعة الأولى من الأسرى مع عائلاتهم تنفيذاً لاتفاق الهدنة، وكذلك تم إطلاق سراح أول 39 امرأة وطفلاً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، ولم شملهم مع عائلاتهم.

وبإشراف الصليب الأحمر، فقد تم جمع شمل أول 13 رهينة، وجميعهم من النساء والأطفال مع عائلاتهم في إسرائيل.